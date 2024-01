Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii europeni intre 25 și 35 de ani, inclusiv din Romania, se pot inscrie intr-un program de schimb de dezvoltare profesionala finanțat de departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.

- Premierul Marcel Ciolacu si-a inceput vizita oficiala in Statele Unite ale Americii la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, unde a comemorat, duminica, victimele genocidului din cel de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Germania, calificata automat la Campionatul European din 2024 din postura de gazda, a susținut doua meciuri amicale in aceasta pauza internaționala. Nemții au pierdut pe rand cu Turcia, scor 2-3, și cu Austria, scor 0-2. Julian Nagelsmann (36 de ani) a preluat banca naționalei Germaniei pe 22 septembrie…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, joi, cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii, Kathleen Ann Kavalec, discutiile vizand proiectele economice comune, precum si Programul Visa Waiver."Proiectele noastre economice comune avanseaza intr-o maniera sustinuta; facem progrese in ceea ce priveste…

- „Dupa ani de relații tensionate care au impiedicat dezvoltarea comerțului, aceasta intalnire marcheaza dezghețarea relațiilor dintre ambele parți”, așa comenteaza mass-media occidentale dupa intalnirea la Beijing a președintelui Chinei, Xi Jinping, cu premierul Australiei, Anthony Albanese. In ultimii…

- Noile productii documentare „"JFK: O zi in America", "Traficanti pe aeroport", "Inginerie abandonata" sau "Inferno: caldura mortala in Franta" vor putea fi urmarite in noiembrie pe National Geographic si National Geographic Wild."JFK: O zi in America" - duminica, 5 noiembrie, primele 2 episoade,…

- Ambasada SUA in Israel a declarat ca frontiera dintre Fasia Gaza si Egipt s-ar putea deschide sambata, sugerand ca o astfel de decizie le-ar permite strainilor sa paraseasca enclava palestiniana aflata sub asediu, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Intr-o postare pe social media, ambasada Statelor…

- In cadrul acestei intalniri au fost abordate subiecte cu privire la cooperarea comerciala dintre cele doua state, pe de o parte și colaborarea dintre CCIR și Departamentul de Comerț al SUA, pe de alta parte, in cadrul dezvoltarii componentei economice a parteneriatului strategic bilateral.„CCIR are…