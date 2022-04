Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu le-a raspuns celor care l-au acuzat ca are operații estetice și a marturisit ca nu are astfel de intervenții chirurgicale. Totuși, designerul a spus ca nu exclude posibilitatea unor intervenții viitoare, insa nu ar exagera niciodata, pentru ca nu iși dorește sa fie „penibil”.

- Catalin Botezatu, in varsta de 55 de ani, a spus adevarul despre operațiile estetice, pe care mulți il acuza ca le-a facut. In realitate lucrurile stau altfel. Designerul spune a apelat la mici intervenții estetice, insa, niciodata la o operație estetica. „Chiar acum o luna a m avut o ”problema” cu…

- Mai multe modele din Rusia au ales o modalitate de protest inedita. Fetele, considerate influencerițe pe rețelele de socializare, iși taie gențile Chanel pentru a transmite un mesaj. Iata despre ce este vorba!

- Catalin Botezatu deține mai multe case și proprietați, insa prefera sa locuiasca in chirie. De ce? Designerul a declarat, in exclusivitate pentru EGO.ro, de ce nu vinde casele in care nu locuiește. De ce locuiește Catalin Botezatu in chirie Primul apartament l-a cumparat imediat dupa ce a implinit 18…

- Dupa o relație de 14 ani, Mihai Mitoșeru și Noemi s-au desparțit. Prezentatorul de la Kanal D nu și-a refacut viața nici la doi ani de la divorț, iar motivele pentru care nu a facut asta inca le-a spus chiar el. In varsta de 46 de ani, Mihai Mitoșeru are o cariera de peste 20 de ani in televiziune,…

- Catalin Botezatu și-a inceput anul cautand un spațiu pentru un centru comerical și s-a intors cu actele de proprietate ale unui apartament. Designerul vestimentar, și afacerist de succes și-a cumparat o locuința situata la etajul 54 al unui turn și are vedere la Marea Arabiei. Botezatu nu are in intenție…

- Florin Manea, agentul de jucatori, a gasit unul dintre motivele pentru care Coman a pierdut echipa de start la FCSB. Acesta considera ca iubita lui Florinel, Ioana Timofeciuc, ar fi de vina pentru prestațiile modeste ale atacantului. Manea spune ca modul in care pozeaza iubita lui Coman nu da bine la…

- Catalin Botezatu a povestit care a fost reacția familiei sale atunci cand a aflat ca iși dorește sa fie model. Celebrul designer iși amintește ca parinții sai i-au spus ca il vor dezmoșteni, insa apoi au fost mandri de el cand au vazut realizarile sale in acest domeniu. Prima experiența a lui Catalin…