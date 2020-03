Motivul ce blocase reabilitarea Cazinoului. Explicatiile judecatorilor bucuresteni care au respins plangerea firmei contestatoare

In timp ce lucrarile sunt in plina desfasurare la Cazino, ZIUA de Constanta a intrat in posesia documentului care a deblocat intreaga procedura pentru reabilitarea monumentului istoric. Din hotararea Curtii de Apel Bucuresti se desprinde motivul pentru care licitatia a fost blocata saptamani intregi si atribuirea contractului nu s a putut face. Astfel, conform Deciziei civile cu numarul 1402 2019, motivul pentru care atat Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor cat si, in ultima in ...