Stiri pe aceeasi tema

- 74 de romani care au plecat din Timișoara cu un tren special, cerut de autoritațile din Austria, au ajuns la Viena. Au mers acolo sa lucreze, in cele mai multe cazuri ca ingrijitori pentru persoane in varsta.

- Ingrijitoare la domiciliu, romanca Cornelia Weisz a trebuit sa astepte mai mult de doua luni pentru a reveni la locul sau de munca din Austria, dar a ajuns luni la Viena gratie unui tren special introdus pentru a depasi inchiderea frontierelor din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. Duminica…

- Reportaj AFP: Trenul de noapte, legatura vitala dintre ingrijitoarele romance si pacientii austrieci. "Este ca si cum ne revedem familia" Ingrijitoare la domiciliu, romanca Cornelia Weisz a trebuit sa astepte mai mult de doua luni pentru a reveni la locul sau de munca din Austria, dar a ajuns…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Timisoara, ca pana in momentul de fata nu exista inregistrata nicio solicitare din partea vreunui oficial austriac cu privire la un tren care sa plece din Gara Timisoara, pe 2 mai, pentru a transporta in Austria forta de munca din Romania…

- Austria stabileste cu Romania o legatura saptamanala cu trenul de noapte, care trece prin Ungaria, pentru romanii care lucreaza ca ingriitori, aceștia fiind scutiți de restricțiile de la frontiere, scrie Reuters, citata de Mediafax. Sistemul de ingrijire a persoanelor varstnice sau in imposibilitate…

- Autor: Cornel NISTORESCU Parca am fi blestemați sa traim ca intr-un film cu proști! Președintele iese la rampa și se lauda ca a avut o noua consfatuire cu miniștrii responsabili. Au analizat pina au transpirat la cerebel. Avem succese, dar mai prelungim starea de urgența cu inca o luna! Sa mai adune…

- Odata cu inchiderea granițelor in multe state din Europa pentru a limita raspandirea coronavirusului, mii de femei din Romania care ingrijeau batrani in Austria au ramas blocate acolo, pentru ca nu au gasit cu ce mijloc de transport sa se intoarca acasa. Gasiti intreaga anliza, pe: libertatea.ro

- (Foto: Inquam\George Calin) Inca doua cazuri de infecție cu coronavirus s-au inregistrat in Romania. Aceștia sunt doi constanțeni, soț și soție, veniți de la Viena pe 7 martie, a anunțat Grupul de comunicare strategica: Caz 98, Femeie in varsta de 53 de ani, Constanța, a calatorit in Austria și Germania,…