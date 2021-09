Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul Monda-Coman se afla in acest moment pe rolul Curții de Apel Cluj, dupa ce Tribunalul Bistrița-Nasaud a pronunțat prima sentința, in luna februarie a acestui an, dupa mai bine de 6 ani de procese. Atat Alina Monda, cat și Virgil Claudiu Coman au scapat, la Bistrița, cu pedepse cu suspendare.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, vineri, mentinerea controlului judiciar fata de un craiovean acuzat de loviri cauzatoare de moarte. Anchetatorii au retinut ca, in decembrie 2019, inculpatul a batut un barbat de 41 de ani, din Gradinile, Olt. Victima a decedat dupa cateva zile, la…

- Polițistul Adrian Craciunescu și-a aflat, zilele trecute, prima sentința din dosarul in care procurorii l-au trimis in judecata pentru comiterea unor infracțiuni de corupție! Acesta a fost condamnat la 2 ani si 10 luni inchisoare cu suspendare, motiv pentru care va trebui sa presteze 100 de zile de…

- Judecatorul Cristi Danileț a postat un clip in care face specacol pe plaja, cu aptitudinile lui de karateka.Cristi Danileț este judecator la Curtea de Apel Cluj, implicat in promovarea educației juridice in școli, este pasionat de sport, adica surprinde prin personalitatea lui. Acum, Cristi Danileț…

- Judecatoria Nasaud a motivat sentința pronunțata in dosarul lui Traian Ogagau, de anulare a renunțarii aplicarii pedepsei. Intre timp, Ogagau iși pregatește terenul pentru a conduce din umbra administrația locala din Sangeorz Bai. Varful de lance in lupta sa este nimeni altul decat propriul cumnat:…

- Judecatoarele Delia Purice și Farcaș-Hingan Georgiana-Rodica, de la Curtea de Apel Cluj, au dat o sentința, cu titlu definitiv, in dosarului medicului clujean Florin Racașan acuzat de luare de mita. Daca Tribunalul Cluj il condamnase pe medic la doi ani și zece luni de inchisoare cu executare, Curtea…

- Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un cetatean bulgar de 39 de ani, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc. In mai 2020, politistii de frontiera de la Calafat au descoperit in tirul condus de bulgar aproximativ 50 kg de heroina. Potrivit anchetatorilor,…

- Joi, 24 iunie, in urma executarii unor activitați specifice, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale-Biroul Urmariri, au identificat un barbat de 32 de ani din Baia Mare, pe numele caruia a fost emis de autoritațile judiciare din Franta, un mandat european de arestare. Acesta este…