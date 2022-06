Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varșand, Nadlac și Nadlac II au depistat 58 de cetateni din diferite state, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri.

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, a oferit declarații, dupa ce magistrații de la Curtea de Apel Chișinau au decis sa mențina masura de arest la domiciliu. Acesta pledeaza nevinovat și susține ca „dosarul este unul politic”. Totodata, Dodon a spus ca se afla cu GPS in buzunar și brațara in arest. „Ne așteapta…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, a oferit declarații, dupa ce magistrații de la Curtea de Apel Chișinau au decis sa mențina masura de arest la domiciliu. Acesta pledeaza nevinovat și susține ca „dosarul este unul politic”. Totodata, Dodon a spus ca se afla cu GPS in buzunar și brațara in arest. „Ne așteapta…

- Poliția de Frontiera anunța ca a reușit sa-l rețina pe cetațeanul turc care a evadat din aceasta dimineața de pe Aeroportul Internațional Chișinau. Potrivit unui comunicat al IGPF, acesta a fost reținut pe traseul R-31, intre localitațile Tudora și Palanca.

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat la inceputul lunii aprilie 2022 sentinta finala in dosarul talhariei comise in orasul aradean Pancota, cu complicitatea a doi politisti. Sentinta arata ca talharia a fost planificata inclusiv in sediul Politiei, talharii sperand sa gaseasca un seif cu doua milioane…

- Cei 23 de migranți au fost descoperiți la frontierele Nadlac I și Nadlac II, in urma controalelor efectuate asupra a doua camioane incarcate cu diverse bunuri ce trebuiau sa ajunga in Marea Britanie și Germania.

- Aglomeratie in continuare la iesirea din tara in vami,din vest spre Ungaria Foto: Arhiva. Se sta în continuare mult pentru iesirea din România la vamile din vest, de la granita cu Ungaria. Potrivit aplicatiei TraficOnline a Politiei de Frontiera, la Nadlac 2 cei care…

- Barbatul de 23 de ani care in toamna anului trecut a ucis-o pe fetita de patru ani a concubinei sale, iar apoi a incendiat cadavrul langa un cimitir din municipiul Arad, a fost condamnat de Tribunalul Arad, miercuri, la 17 ani si patru luni de inchisoare, dar si la plata unor daune morale de un milion…