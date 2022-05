Stiri pe aceeasi tema

- Un celebru dezvoltator imobiliar din Giroc a fost reținut, aseara, de DNA Timișoara, cu cateva ore inainte de a parasi țara. Mueen Al Shawish „Mimo”, nimeni altul decat asociatul lui Pascu „Puiu” Minda, considerat ca fiind „jupanul” comunei de langa Timișoara pe zona imobiliara și unul dintre susținatorii…

- Ieri, 12 aprilie 2022, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au depistat și reținut un barbat, de 32 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile, emis de catre Judecatoria Aiud.…

- Potrivit datelor platformei Imobiliare.ro, in Bucuresti, chiria medie pentru un apartament cu doua camere s-a mentinut la 400 de euro (cu variatii in functie de segmentul de piata in care se incadreaza locuinta), in vreme ce in Cluj-Napoca a crescut cu 12,2% din februarie 2021 pana in februarie 2022,…

- O benzinarie și-a cerut scuze clienților și le inapoiaza diferența de bani O benzinarie și-a cerut scuze clienților și le inapoiaza diferența de bani Miercuri seara, 9 martie, cel mai scump carburant a fost la statiile Eso Petrol din Timisoara, Dumbravita, Giroc si Mosnita Noua, dar se pare ca politica…

- Rata de infectare in Timisoara a ajuns la 17,59 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 18,89. Rata de infectare la nivelul judetului este 13,34, in scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 14,42. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Giroc, 21,5, aceasta fiind tot in scadere.…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au dispus arestarea preventiva a unui barbat, din localitatea Pecineaga, judetul Constanta, suspectat ca ar fi batut un alt cetatean la care locuia in chirie. Recent, inculpatul fusese eliberat din penitenciar. Oficial Admite propunerea formulata de catre Parchetul…