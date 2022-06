Stiri pe aceeasi tema

- Paris Hilton urma sa fie DJ vineri, 9 iunie, la un eveniment gazduit de președintele Joe Biden, scrie Daily Mail. Vedeta a refuzat insa ocazia de a mixa pentru liderul de la Casa Alba, in favoarea lui Britney Spears. Paris a participat la nunta bunei sale prietene, eveniment ce a avut loc la casa ei…

- Pamela Anderson a atras atenția la cea mai recenta apariție a ei din New York, America. Starul in varsta de aproape 55 de ani și-a aratat formele intr-o ținuta mulata. In urma cu doar doua zile, pe 17 mai, Pamela Anderson a aparut in musicalul „Chicago”, de la Broadway. Ulterior, seara, dupa spectacol,…

- Ca reacție la articolele aparute in mass media și afirmațiile unor politicieni cu privire la acțiunea procurorilor in general și a procurorilor DNA in particular in legatura cu anchetarea achizițiilor de vaccinuri anti-COVID-19, Direcția Naționala Anticorupție are urmatoarea poziție: Citește și: Primarita…

- Poate Pamela Anderson sa cante și sa danseze?! Aceasta a fost intrebarea de pe buzele tuturor de cand au aflat prima data ca vedeta din „Baywatch”se va alatura distribuției „Chicago” de pe Broadway. Anderson, in varsta de 54 de ani, și-a inceput cursa de opt saptamani ca Roxie Hart, in muzical, și a…

- SUA vor livra UE cel putin 15 miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat pana la sfarsitul acestui an și cel puțin 50 miliarde metri cubi in fiecare an, cel puțin pana in 2030, a anunțat președintele american Joe Biden, vineri, 25 martie, dupa ce Washingtonul și Bruxellesul au ajuns la un acord…

- Renumitul actor britanic, starul de la Hollywood Orlando Bloom se afla in aceste zile in Republica Moldova. Vedeta a mers joi la Palanca, unde a discutat cu refugiatii din Ucraina care au traversat acest punct de trecere a frontierei.

- Hillary Clinton, fosta Prima Doamna a SUA, s-a infectat cu Covid-19. Fostul presedinte american, Bill Clinton, a fost testat negativ. Hillary Clinton, in varsta de 74 de ani, a precizat ca are simptome usoare si ca sotul sau, fostul presedinte american Bill Clinton, a fost testat negativ. „Sunt mai…