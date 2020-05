Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii, intitulata ‘Lenea, minciuna si incompetenta ministrului Oros’, va fi dezbatuta si votata luni in plenul Senatului. In motiunea simpla, cei 71 de semnatari, senatorii PSD, ALDE si afiliati grupului PSD, solicita demisia ministrului Agriculturii, Adrian…

- Se dau 1.000 de lei pentru mii de romani. S-a dat legea deja Guvernul a decis sa ajute mai multe categorii de romani care au nevoie de bani. Acum a prezentat un nou plan pentru acest ajutor. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a transmis ca bugetul pentru angajarea tinerilor din agricultura…

- Cați bani primesc de la stat fermierii care angajeaza tineri in agricultura. Suma lunara poate junge pana la 1.000 lei Programul pentru angajarea tinerilor in agricultura beneficiaza in acest an de un milion de lei, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "În şedinţa…

- Pandemia de COVID-19, seceta și incompetența demnitarilor din Ministerul Agriculturii vor avea efecte grave. Pierderile estimate depașesc 50% anul acesta, ceea ce se va vedea in prețuri. Agenda ministrului Agriculturii și a secretarilor de stat arata ca nu prea s-a muncit, spune Valeriu Steriu, purtatorul…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, afirma ca motiunea simpla depusa impotriva sa de PSD reprezinta o dovada a faptului ca a inceput sa deranjeze grupurile de interese care au condus ministerul in ultimii ani. "Motiunea simpla depusa de PSD impotriva mea este dovada clara ca am…

- V. S. Localitatea prahoveana Balta Doamnei, recunoscuta pentru numarul mare de legumicultori, solicita sprijin din partea Ministerului Agriculturii. Chiar primarul comunei Balta Doamnei, Cristinel Matei, a transmis o adresa ministrului Agriculturii, Adrian Oros, prin care cere masuri clare de a veni…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, se refera la acei investitori care nu urmaresc performanța, ci doar sa incaseze subvențiile pentru terenurile sau animalele deținute. De aceea, a explicat ca, in noul Plan Strategic , banii vor putea fi redirecționați catre cei cu tradiți, și implicit performanța,…

- Comisia Europeana doreste fuzionarea celor doua agentii de plati din Romania - APIA si AFIR - nu Ministerul Agriculturii si o sa gasim o cale inteleapta sa facem acest lucru fara sa fie afectata activitatea acestor agentii, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Agriculturii si Dezvoltarii…