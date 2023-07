Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii mehedințeni au fost solicitați sambata, in jurul orei 05:05, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un motel și restaurant din orașul Baile Herculane.La fața locului, s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Baile Herculane și Detașamentului Caransebeș, cu doua…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe DN 6, intre Topleț și Baile-Herculane, in judetul Caras-Severin. Doua autoturisme au fost implicate in incident, in urma caruia au rezultat trei persoane ranite. Toate victimele au fost transportate la spital. La fata locului au intervenit pompierii…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe DN 6, intre Topleț și Baile-Herculane, in judetul Caras-Severin. Doua autoturisme au fost implicate in incident, in urma caruia au rezultat trei persoane ranite. Toate victimele au fost transportate la spital. La fata locului au intervenit pompierii…

- In ultimele trei zile, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Porolissum” al județului Salaj au participat cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuperarii și salvarii persoanelor din medii ostile vieții, precum și pentru acordarea primului ajutor…

- O autoutilitara a luat foc, miercuri dupa-amiaza, in timp ce rula pe drumul judetean DJ 291 D, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, masina se deplasa dinspre localitatea Suharau spre Oroftiana, iar soferul a simtit miros de fum si a…

- Accident in lanț intre cinci vehicule pe drumul morții din vestul țarii. Un om a murit, patru sunt la spital, trei autoturisme, o duba și un TIR au fost avariate. Se circula dirijat, pe o banda. —————– Accident rutier DN 6, Constantin Daicoviciu, jud. Caraș-Severin. Traficul este oprit pentru masuratori.…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si peste 178 de cladiri au fost distruse de incendiu in regiunea rusa Sverdlovsk, in muntii Ural, a anuntat miercuri Ministerul pentru Situatii de Urgenta rus, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pompierii din cadrul Detașamentelor Dej și 1 Cluj-Napoca au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casa de locuit situata pe strada Dragoș Voda din municipiul Gherla. La fața locului au acționat doua autospeciale pentru stins incendii, o autoplatforma pentru intervenții și salvari…