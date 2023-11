Stiri pe aceeasi tema

- Un motan din Romania a fost declarat cel mai frumos din lume. Panco’s Elros este din rasa Maine Coon, are patru ani și a caștigat titlul de World Winner 2023 in cadrul celei mai prestigioase expoziții mondiale FIFe World Show, organizata anul acesta de catre Franța la Strasbourg, conform unui comunicat…

- RO Panco’s Elros, un motan adult in varsta de 4 ani din rasa Maine Coon, nascut și crescut in Romania, a fost desemnat caștigatorul celei mai dificile categorii din cadrul concursului FIFe World Show organizat anul acesta de Franța, la Strasbourg, relateaza News.ro.Motanul RO Panco’s Elros a obținut…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca sustine intentia Romaniei de a organiza editia din 2026 a Campionatului European de handbal feminin. Ciolacu a afirmat ca sportul romanesc are nevoie de competitii majore, iar astfel copiii pot fi atrasi catre acest domeniu. “Ma bucur ca Romania isi propune proiecte…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat marți in prima sa vizita la București, a fost primit de Klaus Iohannis, la Cotroceni, de la ora 13.00. Presedintele ucrainean a fost primit cu onoruri militare pe platoul de ceremonii. La ceremonia de primire au luat parte și miniștrii Apararii și de…

- Premireul Marcel Ciolacu se va intalni, in decursul zilei de astazi, 4 octombrie, cu reprezentanții delegației Fondului Monetar Internațional. Echipa FMI, care va fi prezenta astazi la intalnire, este condusa de Jan Kees Martijn, șeful misiunii pentru Romania. El a venit in București pentru perioada…

- Edilul Nicușor Dan continua „practicile” Gabrielei Firea de pompare a banilor publici in sacul fara fund, adica in echipa de handbal feminin CSM București, dar, in același timp, a resuscitat și un personaj controversat de pe vremea cand Primaria Capitalei era condusa de la Voluntari. Gabriela Firea…

- Tranzacția ar putea fi evaluata la aproximativ 200 de milioane de euro. Intesa Sanpaolo SpA, din Italia, este in discuții pentru a cumpara First Bank din Romania de la fondul de investiții american JC Flowers & Co, susține Bloomberg, care citeaza surse apropiate tranzacției. Negocierile sunt in desfașurare…

- Sergiu Rizescu a primit titlul de Cetatean de onoare al municipiului Pitesti Presedintelui Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania (AFDPR), Sergiu Rizescu, i-a fost inmanata, vineri, diploma de Cetatean de Onoare al Municipiului Pitesti. Diploma i-a fost inmanata de primarul Cristian Gentea,…