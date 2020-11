Stiri pe aceeasi tema

- Cand cofetarul Laszlo Rimoczi a decis sa puna masti figurinelor Mos Craciun din ciocolata pe care le comercializeaza in micul sau magazin dintr-o regiune rurala a Ungariei intentia sa era de a face o gluma care sa descreteasca fruntile oamenilor in timpul pandemiei de coronavirus, relateaza Agerpres.…

- Un cofetar din Ungaria confecționeaza figurine din ciocolata care il reprezinta pe Moș Craciun cu masca din marțipan. Inițial cofetarul Laszlo Rimoczi a decis sa puna maști figurinelor sale din ciocolata care il reprezinta pe Moș Craciun pentru a ridica moralul oamenilor in contextul pandemiei de coronavirus.…

- Raed Arafat a semnat, sambata, ordinele de intrare in carantina a orașelor Sannicolau Mare și Ciacova, cu satele Cebza, Macedonia și Petroman, care intra in vigoare azi de la ora 12:00, pentru o durata de 14 zile. Acestea nu au fost publicate inca in Monitorul Oficial, insa locuitorii din Sannicolau…

- Noi restricții in Romania: masca obligatorie, toate școlile in online, magazine inchise dupa ora 21:00, circulația restricționata pe timpul nopții Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi seara, in debutul ședinței de guvern la care a participat, noi restricții in Romania pentru a lupta cu pandemia…

- Numarul localitatilor care intra in scenariul rosu, in creștere Foto: MApN Creste numarul localitaților care intra în scenariul roșu, din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19. Autoritațile instituie masuri mai restrictive decât pâna acum, precum obligativitatea purtarii maști…

- Rata de infectare in Timisoara a depasit 3/1.000 de locuitori. Odata cu atingerea acestui prag, scolile din oras intra in scenariul rosu, ceea ce inseamna ca toti elevii fac cursuri online. De asemenea, masca devine obligatorie si in aer liber.

- De astazi Bucureștiul este in scenariul roșu, iar acum alte doua orașe din Romania au aplicat aceleași masuri și restricții pentru intreaga regiune! Masca este obligatorie pe strada, iar cursurile școlare se vor face online!

- Bucureștiul intra de, marți 20 octombrie, in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a depașit in Capitala in ultimele doua zile pragul de 3 la mia de locuitori. Printre masurile ce vor intra in vigoare anunțate, luni, de Prefectura Capitalei se numara: purtarea maștii in toate…