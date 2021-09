Moștenitori de drept , martori pasivi la vânzarea terenurilor către infractori și milionari ai Iașului. 20 de ani de dialog al surzilor Mai multe terenuri care au fost confiscate de stat in anii ‘80, pentru sistematizarea zonei Pacurari, au ajuns in posesia unor afaceriști obscuri sau a unor infractori, cu complicitatea unor notari, aleși locali sau funcționari corupți ori incompetenți. Moștenitorii platesc cu ani din viața lor pentru a asista de pe margine la dezmațul instituțional și la ințelegerea mafiota , care cum sa stapaneasca in mod ilegal aceste terenuri. In timp ce urmașii celor care au fost proprietari peste terenurile din zona Moara de Foc mor cu dreptatea in mana, afaceriști precum milionarul Gabriel Surdu sau infractori… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In conflictul juridic al unui grup de ieseni din Copou cu investitorul imobiliar care construieste un bloc langa casele lor, si care a comis o ilegalitate crasa dovedita in instanta, Primaria a decis sa intre in disputa. Dar nu de partea iesenilor care au castigat in instanta, dovedind ca autorizarea…

- Producatorul polonez PESA a livrat inca doua tramvaie la Iasi, vehicule care au ajuns in depoul de la Gara in cursul zilei de ieri. Livrarea a fost facuta la doua saptamani dupa aducerea la Iasi a primelor doua tramvaie. Deocamdata, niciun tramvai PESA nu circula pe caile de rulare din oras, dar directorul…

- Federatia Romana de Oina, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, Primaria si Consiliul Local Busteni si DJST Prahova, a organizat primul turneu play-off al Campionatului National de Oina pentru seniori - Cupa Busteni, editia intai. Cele patru echipele…

- Reteaua de trasee CTP va suferi modificari din aceasta toamna, odata cu introducerea in circuit a noilor tramvaie PESA, care au circulat deja prin oras azi-noapte. Directorul CTP Cristian Stoica a vorbit, in cadrul unui interviu in studioul ZDI TV, despre reconfigurarea rutelor: vor fi introduse trasee…

- Viceprimarul primariei din Sirețel, județul Iași, a dat in judecata primaria condusa chiar de soțul ei pentru a recupera 16.500 de lei, drepturi salariale pe care susține ca nu le-a primit timp de 5 luni in anul 2019, deși a venit la munca zi de zi, la Serviciul de Taxe și Impozite. „Eu nu am nicio…

- Conflict instituțional la primaria Sirețel din județul Iași. Soția viceprimar a dat in judecata primaria condusa de soț pentru a recupera 16.500 de lei, drepturi salariale pentru care spune ca nu a fost remunerata timp de 5 luni in 2019, deși a venit la munca in fiecare zi, la Serviciul de Taxe și Impozite.…

- Pe un banner uriaș cu mesajul „Te iubesc, Iași”, apare o cladire din Chișinau. Reprezentanții primariei se apara și spun ca este vorba, de fapt, de o cladire din oraș. Cu toate acestea, sunt contraziși de istorici. Pe un banner uriaș cu „Te iubesc, Iași” apare o cladire din Chișinau Un banner uriaș…

- Lucrari complexe pentru reabilitarea unei importante linii de tramvai din Iasi. Spre indignarea celor care circula prin zona, zeci de salpi au ramas in mijlocul trotuarelor. Primaria a postat imagini pe internet, dar pentru a se lauda cu stadiul lucrarilor.