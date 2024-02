Știați că primul ziar în limba română a fost tipărit de ruși? „Știați ca primul ziar editat in limba romana in spațiul romanesc a aparut in Moldova, fiind tiparit de ruși?”, scrie pe Facebook politicianul moldovean Dragoș Galbur. „Ca astazi, pe 18 februarie, 1790, la Iași a fost tiparita prima ediție a ziarului „Courier de Moldavie”, un ziar bilingv, atat in franceza, cat și in romana, costand atunci 3 galbeni. Acesta a fost tiparit la indicația generalului rus Grigory Potemkin (Григорий Потёмкин), care iși mutase comandamentul militar la Iași, pe atunci rușii fiind in razboi cu turcii. Și pentru a asigura o informare generala a situației de razboi, Potemkin… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

