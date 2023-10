Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anunțat deja uciderea mai multor oficiali Hamas implicați in atacul terorist din 7 octombrie, dar doi oameni se afla in fruntea listei de persoane cautate: comandantul militar al organizației, Muhammad Deif, și liderul politic Yahya Sinwar, scrie Times of Israel.Mossad, serviciul…

- Consiliul Național de Securitate al Israelului a emis marți seara, 17 octombrie, un avertisment privind calatoriilor in Turcia și Maroc, invocand temerile ca cetațenii israelieni pot fi ținta unor atacuri pe fondul tensiunilor generate de razboiul cu Hamas, transmite Times of Israel.Consiliul de Securitate…

- UPDATE Fortele armate israeliene au lichidat inca un lider al miscarii islamiste palestiniene Hamas, care a comis in 7 octombrie un atac terorist de amploare impotriva Israelului, transmite DPA. Billal Al Kedra, comandantul unitatilor Hamas din Khan Younis, localitate din sudul Fasiei Gaza, a fost ucis…

- UPDATE Armata israeliana a anuntat sambata ca bombardamentele sale asupra Fasiei Gaza s-au soldat, printre altele, cu moartea a inca unui lider al Hamas. ”Un comandant al unitatii Nukhba (Elita, in limba araba) a Hamas, care a lansat atacul contra localitatilor israeliene din apropierea Fasiei Gaze…

- Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, arata intr-o postare pe platforma X care ar fi motivele care au condus la actuala situație exploziva din Israel. In martie anul acesta, mai mulți militari proeminenți in rezerva i-au scris lui Bibi ca reforma constituționala brutala pe care o dorește va slabi securitatea…

- Cel puțin 150 de persoane au fost rapite din Israel și duse in Gaza, in timpul atacul surpriza al Hamas de sambata, scrie publicația Times of Israel.Hamas a anunțat vineri ca 13 ostatici pe care ii deține in Fașia Gaza au fost uciși in cursul zilei trecute, in urma loviturilor aeriene israeliene.Gruparea…

- Serviciile de informații egiptene au avertizat in repetate rinduri autoritațile israeliene cu privire la amenințarea din partea Fișiei Gaza și a gruparii radicale Hamas. Acest lucru a fost raportat de Associated Press (AP) cu referire la un reprezentant al agenției de informații egiptene, a relatat…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…