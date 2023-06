Moșii de vară: tradiții și obiceiuri în Sâmbăta Morților. Ce nu se face astăzi Moșii de vara sau Sambata Morților reprezinta o sarbatoare dedicata pomenirii mortilor, care pica inainte de Rusalii. Tradiții și obiceiuri in Sambata Morților. Moșii de Vara 2023 sunt praznuiți, sambata, 3 iunie. Potrivit calendar ortodox 2023 , pe 4 și 5 iunie este celebrata sarbatoarea de Rusalii sau Cincizecimea. Numele de Cincizecime vine tocmai de la faptul ca, in fiecare an, Rusaliile sunt sarbatorite exact la 50 de zile de la Invierea Domnului. De Moșii de vara se imparte mancare in vase de lut sau de portelan, cani, strachini si vase de lemn, impodobite cu flori si umplute cu lapte, vin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

