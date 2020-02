Stiri pe aceeasi tema

- "Moșii de iarna", "Moșii cei Mari" sau "Sambata Morților".Toate cele trei denumiri semnfica același lucru: creștinii ortodocși se pregatesc pentru parastas. Pe 22 februarie 2020, romanii ar fi bine sa respecte tradițiile impuse

- SAMBATA MORTILOR 2020. Vezi ce trebuie sa faca toti crestinii de Mosii de iarna. Pacat mare pentru cei care lucreaza si nu aprind lumanari Sambata morților sau Moșii de iarna, cum mai este cunoscuta sarbatoarea in popor, pica in anul 2020 pe data de 22 februarie. Romanii din țara, dar și de peste hotare,…

- Obiceiul cere sa se dea de pomana sarmale, placinta, vin, coliva, colaci, fructe sau chiar si lumanari aprinse. La mormintele rudelor oamenii trebuie neaparat sa aprinda cel putin doua lumanari, care au rolul de a incalzi sufletele mortilor. Cei batrani isi aduc aminte ca Mosilor de iarna…

- Aveti nevoie de urmatoarele ingrediente: 250 de grame de arpacaș, 200 grame de zahar, un litru de apa, 150 grame de miez de nuca, 100 grame de stafide, o esența de rom, coaja de lamaie. Mod de preparare Se spala arpacașul in noua ape, dupa care se pune la fiert cu un litru apa. Se…

- Mosii de iarna deschid seria celor sapte sambete ale mortilor, ce se va incheia cu Sambata lui Lazar (ziua dinainte de Duminica Floriilor) si in care se fac parastase. Ce dam de pomana la Mosii de iarna La birerica ducem, spre a fi slujite de catre preoti, coliva, colac, sticla cu vin, pomelnicul in…

- Pentru creștinii de rit vechi abia acum incep sarbatorile de iarna. Craciunul pentru creștinii ortodocși de rit vechi este sarbatorit pe 7 ianuarie. Pe masa din Ajunul Craciunului, ortodocșii de stil vechi pun aceleași bunatați de post specifice sarbatorilor. Femeile se apuca de gatit bucate pentru…

- Ziua de Ignat, o tradiție veche de secole, este sarbatorita de romani in fiecare an pe data de 20 decembrie. Iar tradițiile din aceasta zi se pastreaza cu sfințenie. Tradiții și obiceiuri de Ignat 2019 Conform tradiției, sacrificarea porcului trebuie sa aiba loc chiar in ziua de Ignat, pe 20 decembrie.…