Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Gao Yusheng, care s-a retras acum mai bine de 10 ani, dupa o cariera diplomatica in Rusia si Asia Centrala, a declarat la un seminar online al Academiei Chineze de Stiinte Sociale ca razboiul Rusiei este un esec, scrie adevarul.ro. Gao a spus ca, sub conducerea lui Putin, Moscova nu a acceptat niciodata…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki face presiuni pentru o inasprire a sanctiunilor UE care vizeaza Rusia, apreciind ca masurile adoptate pana acum nu sunt nici pe departe suficiente, transmite sambata dpa, informeaza AGERPRES . Morawiecki s-a intalnit sambata cu presedinta Parlamentului European,…

- Volodimir Zelenski a recunoscut ca cererile Rusiei privind neaderarea Ucrainei la NATO si neutralitatea sa sunt examinate cu seriozitate, dar ca pentru aprobarea lor se impune amendarea Constitutiei tarii sau un referendum, ambele interzise pe timp de razboi, noteaza marti France Presse. Fii…

- Vladimir Putin a spus, joi seara, intr-o declarație de presa, ca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfașoara conform planului, iar soldații ruși acționeaza ca niște „adevarați eroi”. Totodata, liderul de la Kremlin a acuzat „neonazistii” ucraineni ca folosesc populatia ca scuturi umane in…

- Potrivit lui Lukasenko, Belarus vrea sa isi intensifice cooperarea militara cu Rusia, pentru a-si imbunatati capabilitatile de aparare, in contextul escaladarii tensiunilor in Europa, dupa ce Moscova a recunoscut independenta celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei.Belarus a anuntat duminica…

- UE ar trebui sa fie de data aceasta cinstita cand vorbește despre sancțiuni impotriva Rusiei, declara fostul președinte Traian Basescu. Eurodeputatul PMP crede ca obiectivul lui Vladimir Putin este ocuparea Ucrainei pana la gurile Dunarii. Vladimir Putin a semnat documentele prin care recunoaște…