- Rusia da marea lovitura in plin razboi. S-ar parea ca Vladimir Putin are un nou aliat, extrem de puternic. Cum s-a intamplat așa ceva? Moscova si tari africane s-au angajat sa promoveze o ”ordine mondiala multipolara” si sa lupte impotriva ”neocolonialismului”, a anuntat presedintele rus Vladimir Putin…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezmintit miercuri orice atac ucrainean asupra omologului sau rus Vladimir Putin, dupa ce Moscova a anuntat ca a doborat doua drone care vizau Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. „Nu l-am atacat pe Putin. Il lasam tribunalului. Noi luptam pe teritoriul nostru, aparam…