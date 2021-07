Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin, 68 de ani, s-a imunizat in luna martie anti-COVID, fara camere de luat de vederi și fara sa precizeze ce ser a folosit. Miercuri, președintele rus a dezvaluit, in cele din urma, ca s-a vaccinat cu serul autohton Sputnik V și ca a avut și efecte secundare, iar dupa cateva zile dezvoltase…

- In vreme ce alte țari adopta pe banda rulanta masuri de relaxare, in Rusia situația e invers. Barurile si restaurantele raman inchise in Moscova, iar evenimentele cu peste 1.000 de spectatori au fost interzise temporar in Rusia, dupa ce cazurile de coronavirus s-au inmulțit. In anumite zone ale Rusiei,…

- In vreme ce alte țari adopta pe banda rulanta masuri de relaxare, in Rusia situația e invers. Barurile si restaurantele raman inchise in Moscova, iar evenimentele cu peste 1.000 de spectatori au fost interzise temporar in Rusia, dupa ce cazurile de coronavirus s-au inmulțit. In anumite zone ale Rusiei,…

- Barurile si restaurantele raman inchise in Moscova, iar evenimentele cu peste 1.000 de spectatori au fost interzise temporar in Rusia, dupa ce cazurile de coronavirus s-au inmulțit. In anumite zone ale Rusiei, vaccinarea este obligatorie. Creste rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Rusia. Astfel,…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anuntat duminica organizarea unei loterii avand drept miza castigarea unui autoturism pentru a incuraja astfel cetatenii capitalei Rusiei sa se vaccineze impotriva COVID-19, pe fondul cresterii noilor infectari cu coronavirus, relateaza AFP si dpa. Anuntul…

- Moscova a inregistrat sambata, 12 iunie, 6.701 de cazuri noi de coronavirus, un record pentru capitala Rusiei din decembrie anul trecut. In Rusia, creșterea cazurilor de Covid-19 ingrijoreaza autoritațile. Primaria Moscovei a emis noi restricții, la 12 iunie, in incercarea de a stopa raspandirea virusului. Lucratorii…

- Atat timp cat Crimeea este parte a Rusiei, Moscova nu va cere ridicarea sancțiunilor impuse de Occident, a afirmat luni ministrul adjunct rus de externe Aleksandr Pankin. „Este clar ca nu vom renunta la Crimeea”, a spus acesta, subliniind ca scopul sancțiunilor „nelegitime” este acela de a slabi unitatea…

- Fostul premier rus Dmitri Medvedev și-a exprimat sprijinul fața de vaccinarea anti-Covid obligatorie a populației in contextul in care campania de vaccinare impotriva coronavirusului avanseaza lent in Rusia, relateaza Moscow Times . Medvedev, care a fost retrogradat in poziția de director adjunct al…