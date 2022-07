Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a afirmat duminica ca rachete rusesti au distrus sambata „infrastructuri militare” in portul Odesa, vital pentru exportul de cereale ucrainene. „Rachetele Kalibr au distrus infrastructura militara in portul Odesa, cu o lovitura de inalta precizie”, a scris Maria Zaharova pe contul sau Telegram, ca raspuns la o […] The post Moscova recunoaște ca a distrus infrastructura in portul Odesa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .