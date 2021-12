Stiri pe aceeasi tema

- ”Observam o inversare a fluxului gazelor naturale catre Polonia si, aparent, catre Ucraina, de ordinul a trei-cinci milioane de metri cubi pe zi”, a anuntat intr-o inregistrae video difuzata sambata seara, de Craciun, un purtator de cuvant al Gazprom, Serghei Kuprianov. ”Aceste gaze naturale provin…

- Actuala criza ruso-occidentala isi are originea in "aroganta" americana dupa destramarea Uniunii Sovietice, a afirmat vineri ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, in ajunul celei de-a 30-a aniversari a demisiei sale, care a constituit sfarsitul oficial al URSS, informeaza AFP citata de Agerpres.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi sa se întoarca pagina în cazul otravirii liderului opozitiei ruse Alexei Navalnîi, din lipsa de probe.„Am trimis mai multe solicitari din partea Procuraturii ruse pentru a obtine materiale care sa confirme otravirea. Nu exista…

- Presedintele rus a avut o conversatie la telefon cu premierul britanic, in care „a fost subliniat faptul ca toate acestea se intampla pe fondul expansiunii militare active pe teritoriul Ucrainei de catre tarile NATO, situatie care produce o amenintare directa pentru securitatea Rusiei”, conform Kremlinului.„Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis o livrare rapida de gaze catre Uniunea Europeana prin noua conducta Nord Stream-2 de indata ce functionarea gazoductului care leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica va aprobata de autoritatea de reglementare germana, transmite Noi.md cu referire la agerpres.ro.…

- Kremlinul face presiuni pentru aprobarea rapida a controversatei conducte Nord Stream 2 catre Germania pentru a spori livrarile de gaze, potrivit Bloomberg. Președintele rus Vladimir Putin vrea sa puna presiuni pe Uniunea Europeana (UE) pentru a rescrie unele dintre regulile pieței sale de gaze dupa…