Moscova critică livrări de gaze naturale ale Germaniei către Polonia şi Ucraina ”Observam o inversare a fluxului gazelor naturale catre Polonia si, aparent, catre Ucraina, de ordinul a trei-cinci milioane de metri cubi pe zi”, a anuntat intr-o inregistrae video difuzata sambata seara, de Craciun, un purtator de cuvant al Gazprom, Serghei Kuprianov. ”Aceste gaze naturale provin din rezervoarele subterane ale Germaniei, rezervoare din care s-a folosit 47%. Iar iarna abia incepe. Aceasta nu este cea mai rationala decizie”, afirma el. In opinia sa, pretul acestor livrari este ”net superior celor ale volumelor livrate de catre Gazprom”. Reprezentanta permamenta a Poloniei la Uniunea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

