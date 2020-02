Moscova cere Ankarei să înceteze să-i ''susţină'' pe terorişti în Siria Turcia trebuie sa inceteze sprijinul pentru ''grupari teroriste'' in regiunea siriana Idleb, a declarat joi Ministerul rus al Apararii, adaugand ca a lansat atacuri impotriva gruparilor armate sustinute de Ankara, relateaza AFP.



Denuntand atacuri lansate de partea turca in care au fost raniti patru soldati sirieni, armata rusa a solicitat ''partii turce sa inceteze sa sustina actiunile gruparilor teroriste si sa le ofere arme'' acestora.



Potrivit unui comunicat, ''grupurile teroriste au lansat mai multe atacuri masive'' impotriva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

