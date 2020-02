Moscova: Armele pentru insurgenții din Idlib sunt aduse din Turcia BUCUREȘTI, 13 feb – Sputnik. Situația din provincia siriana Idlib este agravata de introducerea din Turcia a armelor și munițiilor, care sunt destinate insurgenților, a declarat miercuri Ministerul Apararii al Rusiei. SputnikTurcia trimite trupe speciale in IdlibPotrivit militarilor ruși, motivul agravarii au devenit atacurile teroriștilor, inregistrate de Rusia și Turcia, asupra regiunilor pașnice ale Siriei, care provoaca masuri de raspuns ale trupelor guvernamentale. “Anume de pe urma provocarilor in zona de deescaladare in Idlib, gruparile teroriste, care se acopera cu un… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

