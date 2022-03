Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Finante a anuntat joi ca a efectuat catre Citibank in Londra plata sumei de 117 milioane de dolari reprezentand dobanda pentru doua obligatiuni in dolari, pe fondul sporirii speculatiilor ca tara se indreapta spre intrarea in incapacitate de plata pentru imprumuturile suverane, transmite…

- ”Declaratiile potrivit carora Rusia nu-si poate indeplini obligatiile privind datoria sa publica nu corespund realitatii”, denunta intr-un comunicat ministerul, care apreciaza ca ”blocarea conturilor in devize ale Bancii Rusiei si Guvernului (rus) pot fi considerate o dorinta a tarilor straine de a…

- Electrica Furnizare anunța, prin cel msi recent comunicat de presa, emis ieri, 17 februarie, ca o parte dintre clienți vor primi, in perioada imediat urmatoare, trei facturi, doua storno și una de corecție cu suma de plata la zi pentru energia electrica: "Electrica Furnizare a finalizat procesul…

- Coreea de Sud a utilizat 18 milioane de dolari reprezentand fonduri iraniene inghetate in banci ale sale pentru a regla datoriile Teheranului la bugetul ONU, a anuntat duminica Seulul, ceea ce va permite Iranului sa isi recupereze rapid dreptul de vot la Natiunile Unite, relateaza AFP. Plata…

- SUA vor finanta proiecte care includ echipament de supraveghere si monitorizare pentru a consolida frontierele Ucrainei cu Rusia si Belarus. Totul, pe fondul tensionarii continue a relatiilor cu Moscova, a anuntat marti politia de frontiera ucraineana, citata de Reuters.

- Fetele fostului patron al companiei Rompetrol, Dinu Patriciu, Ana și Maria Patriciu, și fostele neveste ale acestuia, Dana Rodica și Sabina, trebuie sa achite catre stat prejudiciul de peste 58 de milioane de dolari și dobanda din 2001 de peste 83 de milioane de dolari, in solidar cu compania Rompetrol,…

- Organizația Națiunilor Unite iși propune sa plateasca aproape 6 milioane de dolari talibanilor pentru securitatea in Afganistan. ONU cauta sa plateasca pentru protecția in Afganistan personalului din Ministerul de Interne condus de talibani , al carui șef se afla sub sancțiuni ale ONU și SUA. De asemenea,…