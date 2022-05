Liderii de la Moscova au vorbit despre care cum va arata reactia lor daca NATO desfasoara forte si infrastructuri nucleare mai aproape de frontierele Rusiei. Viceministrul rus de externe Aleksandr Grusko a spus ca Moscova va lua masuri de precautie corespunzatoare. Rusii nu inteleg de ce Finlanda si Suedia adera la NATO Oficialul a sustinut […] The post Moscova a precizat cum va reactiona daca daca NATO aduce forte nucleare mai aproape de frontierele Rusiei first appeared on Ziarul National .