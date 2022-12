Stiri pe aceeasi tema

- Masa de Craciun se anunța scumpa. Prețurile produselor au „explodat” in ultima perioada, excepție nu va face nici ultima luna din an. Nu s-a scumpit doar produsele de baza, mai toate alimentele au prețuri nejustificat de mari in opinia cumpatatorilor care abia mai fac fața valului de scumpiri. Producatorii…

- Creșterea prețurilor la alimente a afectat deja un numar mare de romani, mai ales pe cei cu venituri reduse. Și mulți se gandesc cu infrigurare, avand in vedere ca se apropie Sarbatorile, la cum va arata situația la nivel de coș de cumparaturi și daca vor aparea noi scumpiri la alimente, in preajma…

- Produsele ieftine pentru Craciun au devenit deja o permanența, an de an, in magazinele Lidl Romania. Majoritatea s-au vandut in totalitate. Așa ca revin produsele ieftine pentru Craciun in magazine pentru 2022. Puloverul cu marca Lidl a fost produsul sau cel mai bine vandut din 2021, potrivit discounterului.…

- Peste 30 de mii de pomi de Craciun sunt oferiti spre vanzare de catre Regia Nationala a Padurilor ndash; Romsilva, prin unitatile sale teritoriale, pentru sezonul sarbatorilor de iarna.Din cei 30.594 de pomi de Craciun pusi pe piata prin intermediul ocoalelor silvice de stat, 21.814 bucati, adica aproape…

- Creșterile de pensii și ajutoarele de tot felul vin la pachet și cu o serie de scumpiri, de la 1 ianuarie 2023. Mai mult, vor crește și anumite taxe, tot de la inceputul anului viitor. Prețurile mari la energia electrica va duce la un nou val de scumpiri in Romania dupa cele la alimente și combustibili.…

- Nu exista motive obiective pentru o scumpire a produselor agroalimentare pentru ca preturile s-au stabilizat in productia primara si in procesare, sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Nu sunt motive sa se scumpeasca produsele agroalimentare. Nu sunt motive obiective pentru ca productia primara,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referința valabile pentru vineri, 7 octombrie. Astfel, prețul pentru un litru de benzina A95 nu trebuie sa depașeasca 24,43 lei, iar cel pentru motorina – 26,06 lei, transmite Noi.md cu referire Știri.md. Prețurile…

- Mai mult de jumatate din scumpiri provin din prețurile energiei, susține Cristian Popa, membru in CA al BNR, precizand ca politica monetara a bancii centrale nu poate rezolva toate problemele.