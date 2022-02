Moș Ion Roată, făcut cetățean de onoare la 140 de ani de la moarte Mos Ion Roata, taranul clacas ales deputat in Adunarea Ad-hoc care a votat Unirea de la 1859 a Tarii Romanesti cu Moldova, a fost numit cetatean de onoare al comunei Cimpuri, localitatea natala, la 140 de ani de la moartea sa, informeaza Agerpres, care citeaza Muzeul Vrancei. „La 140 de ani de la trecerea in eternitate a taranului clacas Ion Roata, Consiliul Local al Comunei Campuri a votat acordarea post-mortem a titlului de cetatean de onoare celui mai cunoscut fiu al localitatii. Felicitari autoritatilor locale care au facut dreptate taranului venit pe lume in 1806, pe Mosia Campuri din Principatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

