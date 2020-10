Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru parinți. O noua gradinița, reparata capital de primarie urmeaza a fi deschisa. Instituția preșcolara nr.79 a fost reparata timp de un an și 6 luni, fiind alocata suma de 15,4 milioane lei. Potrivit primarului capitalei Ion Ceban, in instituţia preşcolară din str. N. Zelinski 28/7,…

- Cu un Paște petrecut in stare de urgența și un concediu de vara facut acasa, mulți se intreaba care va fi soarta Craciunului 2020. Nu una foarte fericita, e raspunsul antreprenorilor din Laponia, ținutul lui Moș Craciun.Satul lui Moș Craciun e aproape pustiu.

- Florinel Coman (22 de ani), accidentat in meciul celor de la FCSB cu Backa Topola (6-6, 5.4 d.p.) din turul II preliminar al Europa League, ar putea reveni pe teren in curand, anunța Giovanni Becali (68 de ani). In urma cu aproximativ o luna, „perla” din atacul echipei lui Gigi Becali a suferit o entorsa…

- Premierul Ludovic Orban urmeaza sa iasa joi din carantina și sa iși reia activitatea la Palatul Victoria, dupa ce rezultatul celui de-al doilea test pentru coronavirus a ieșit negativ, a anunțat biroul de presa al guvernului. ”Prim-ministrul Ludovic Orban a facut in aceasta dimineața al doilea test…

- Oamenii din satul Teișoru, comuna Pușcași, au ramas fara apa de duminica, dupa ce persoane necunoscute au furat pompa care alimenteaza comunitatea, scrie Vremea Noua. Hoții au fost nevoiți sa sparga tabloul electric care alimenta pompa și sa o deconecteze de la rețea. Polițiștii fac cercetari pentru…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, saluta decizia Guvernului Orban privind redeschiderea activitații restaurantelor in spații inchise incepand de la 1 septembrie și considera ca aceasta masura va contribui in mod substanțial la relansarea industriei ospitalitații in Bucovina. „Criza sanitara…

- 23 de persoane, dintre care 12 copii, au fost evacuate, in aceasta dimineata, dintr-un bloc din orasul Saveni, in urma unui incendiu izbucnit intr-una din garsonierele imobilului, de la o lumanare lasata aprinsa. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, anunța ca a fost redus semnificativ planul de imprumuturi pentru luna august. ”O veste excelenta pentru TOȚI romanii!”, a scris ministrul,luni, pe pagina sa de Facebook.