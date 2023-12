Stiri pe aceeasi tema

- La Targoviște, Moș Craciun are sacul plin cu cadouri pentru copiii care ajung in Orașelul din Piața Tricolorului , vineri seara, Moșul alaturi de Craciunița și spiriduși, toti veniti tocmai de pe taramul zapezii, a daruit din tolba sa plina de surprize, cadouri mult asteptate tuturor copiilor care…

- Așteptarea a luat sfarșit! In aceasta seara, Moș Craciun sosește la Targoviște. Moșul va fi darnic și anul acesta și preț de trei seri va imparți daruri copiilor care vor veni la casuța din Piața Tricolorului. Moș Craciun va veni cu tot alaiul in tradiționala parada. Se va porni in jurul orei 17.00,…

- In perioada 15 -17 decembrie, pentru trei seri la rand, copiii dambovițeni se pot intalni cu Moș Craciun in Piața Tricolorului din Targoviște. Pe 15 decembrie a.c., incepand cu ora 17:00, Moșul va fi primit la Targoviște cu mare fast. O parada in onoarea sosirii sale va incepe la Teatrul Tony Bulandra…

- Astazi, 3 decembrie 2023 – intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti este prezent in municipiul Targoviste, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Dambovita si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfașura la sediul Consiliului…

- Teatrul „Tony Bulandra” din Targoviște, in cautare de „spiriduși” pentru Moș Craciun! Toți cei care doresc sa se inscrie ca voluntari gasesc pe pagina de Facebook a instituției formularul de inscriere. Inscrierile au inceput de miercuri, 8 noiembrie, și se incheie pe 6 decembrie. Activitatea de „spiriduș”…

- Miercuri, 18 octombrie 2023, intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul Targoviste, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Dambovita si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfașura la sediul Consiliului…

- Unul dintre cele mai reprezentative și apreciate spectacole marca Teatrul “Tony Bulandra” de la Targoviște, in turneu! Coproducția romano-coreeana „Argonautas”- o poveste care vorbește despre chemarea departarilor, despre raportarea la ideea de strain, de razboi și de limbi diferite, ce iși gasesc concilierea…

- Mihai Constantin Ranin, regizor, scenograf și manager al Teatrului Tony Bulandra Targoviste , a primit Premiul pentru Scenografie, acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din Romania. Gala de premiere a avut loc vineri, 15 septembrie 2023, la Muzeul de Arta din Timișoara și este cel mai important eveniment…