Un barbat și-a pierdut viața in aceasta seara, dupa ce a fost lovit de o mașina, in localitatea Moruț. Acesta se afla pe bicicleta in momentul in care a fost accidentat. Pompierii militari și polițiștii au fost solicitați sa intervina in aceasta seara la un grav accident rutier produs in localitatea Moruț, comuna Matei. Un biciclist a fost lovit de o mașina și, din pacate, a decedat. „Accidentul s-a produs pe Drumul Județean 172H, la intrarea in localitatea Moruț, comuna Matei. Din verificari a rezultat faptul ca un barbat de 40 de ani, din județul Alba, in timp ce conducea un autoturism care…