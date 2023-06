Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit colonelului Tucker Hamilton, șeful diviziei de “Teste și operațiuni AI” a Forțelor Aeriene Americane, inteligența artificiala “a folosit strategii extrem de neașteptate” pentru a-și indeplini misiunea, atacand pe oricine ar fi putut interfera cu aceasta. Testul nu s-a desfașurat in lumea reala…

- Indicele Philadelphia Semiconductor Index, care urmarește 30 dintre cei mai mari producatori de cipuri din lume, a urcat in ultima saptamana la cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni. Caștigurile au facut ca indicele sa creasca cu 38% pana acum in acest an, depașind cu mult Nasdaq Composite, puternic…

- Grupul Alphabet (compania mama a Google) si Comisia Europeana urmaresc sa dezvolte un pact pentru inteligenta artificiala (AI) care sa implice companii europene si non-europene, inainte sa fie stabilite regulile care sa guverneze tehnologia, a declarat miercuri comisarul pentru Industrie al UE, Thierry…

- Hotararea Curții Supreme de Jusție din SUA poate schimba radical percepția generala asupra utilizarii cinstite a dreptului de autor – și asupra tuturor oamenilor și a instrumentelor care mizeaza pe ea pentru protecție, scrie publicația Wired.

- Tinerii cineaști și studenții din cadrul facultaților de teatru și film pot afla, in cadrul Festivalului Filmului European, de la Pablo Nunez Palma, co-autor al proiectului Jan Bot (Eye Filmmuseum), cum iși pot transforma și ei creațiile audiovizuale in

- Trendul folosirii AI-ului in muzica ramane unul de actualitate, de data aceasta un artist din Coreea de Sud folosindu-se de inteligența artificiala pentru a lansa o noua melodie in 6 versiuni diferite, fiecare in alta limba. Cantarețul se numește MIDNATT, pe numele sau real Lee Hyun, și are in spate…

- Cautarile pe Google primesc o actualizare majora sub forma unor “instantanee” alimentate de inteligența artificiala. Odata ce optați pentru o noua funcție numita Experiența Generativa de Cautare (SGE), veți vedea raspunsuri alimentate de IA in partea de sus a rezultatelor cautarii pentru anumite interogari,…

- Universal Music Group a obtinut saptamana aceasta retragerea unei melodii rap generata de inteligenta artificiala (AI), care imita vocile artistilor Drake si The Weeknd, insa aceasta nu a incalcat neaparat drepturile de autor, conform unui profesor de drept din Marea Britanie, relateaza vineri AFP."Nu…