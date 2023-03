”Moromeții 3”, în curând, pe marile ecrane. Povestea continuă fără Mitică Popescu și Ion Caramitru ”Moromeții 3”, in curand, pe marile ecrane. Povestea lui Niculae continua, insa nu dupa romanul și publicistica lui Marin Preda, respectata in primele doua filme. De acesta data scenariul este semnat de Stere Gulea. De altfel, cineastul regizeaza și noua parte a sagai Moromeților, ale caror filmari au inceput. Daca maestrul Victor Rebengiuc nu a mai continuat rolul lui Ilie Moromete pe care l-a jucat magistral in prima parte a filmului (aparut in urma cu 36 de ani), din considerente legate de varsta (fapt pe care l-a recunoscut insași marele artist care a implinit luna trecuta 90 de ani), Ion… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

