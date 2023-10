Moroccanoil a lansat noile nuanțe Chocolate de colorare a parului, la mare cautare in aceasta toamna Noua selecție de culori profesionale pentru par, in cinci noi nuanțe de ciocolatiu, a fost lansata in Romania de Top Line, in cadrul unui eveniment exclusivist ce a avut loc intr-unul dintre saloanele partenere: MOB|Ministry Of Beauty. „La prima vedere, atunci cand spunem ciocolata, am putea crede ca ne referim doar la nuanțe inchise, dar nu este deloc așa, pentru ca nuanțele de ciocolata merg de la ciocolata cu lapte – adica un blond destul de deschis, pana la ciocolata amaruie – deci un ciocolatiu…