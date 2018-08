Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Morgana King, care a jucat in trilogia "Nasul/ The Godfather" si care a fost nominalizata la premiile Grammy, a murit la varsta de 87 de ani, scrie BBC, conform news.ro.Ea a interpretat rolul Carmela Corleone, sotia lui Don Vito - Marlon Brando in film - in primele doua parti ale trilogiei…

- Cel puțin 6 persoane au murit pe teritoriul statului California, iar alte cateva mii au fost evacuate in urma incendiului de vegetație, transmite postul BBC, citat de Mediafax. Flacarile se extind cu repeziciune, in pofida eforturilor pompierilor. Acum sunt 8 focare.

- Hanibal Dumitrașcu, celebrul psiholog al vedetelor, a murit la jumatatea lunii mai, dupa ce a suferit un accident vascular. In urma sa, a lasat un gol imens in sufletelor rudelor, mai ales in cel al fiicei sale.

- Lora si-a deschis sufletul si a vorbit despre despre lucrurile mai putin stiute din viata ei! A trecut prin momente grele, dar nu s-a dat batuta si s-a luptat ca sa ajunga o artista de succes.

- Moartea sportivului Matt Cappotelli a fost anunțata de soția lui printr-un mesaj dureros postat pe Facebook, scrie publicația TMZ. Acesta suferise mai multe intervenții chirurgicale. „Astazi dragostea mea – dragostea mea puternica, dulce și frumoasa – și-a dat ultima suflare și a plecat pentru a fi…

- Gorila Koko, despre care se spune ca a fost capabila sa comunice folosind peste 1,000 de semne, a murit in California la varsta de 46 de ani. Instructorii au invațat-o o versiune a limbii semnelor americane...

- Fostul premier Adrian Nastase reactioneaza la vestea mortii fostului ministru al Integrarii Europene din guvernul pe care l-a condus, Hildegard Puwak. Aceasta a murit vineri, 25 mai, la varsta de 68 de ani."A murit Hildegard Puwak. Rolul ei in ceea ce priveste integrarea Romaniei in Uniunea…

- Hanibal Dumitrașcu a murit, duminica, la Spitalul Universitar din Capitala, la varsta de 54 de ani. Cunoscutul psiholog era in stare grava, fiind ținut in viața doar de aparate. A lasat in urma lui o familie indurerata, doua fete care regreta enorm ca nu il mai au alaturi pe tatal lor. Maria, fiica…