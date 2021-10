Stiri pe aceeasi tema

- Daca joi situatia parea sa dea semne de imbunatatire la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, in noaptea de 7 spre 8 octombrie a inceput din nou sa creasca numarul internarilor de pacienti Covid in stare grava, anunta conducerea. Vineri dimineata, 32 de pacienti cu coronavirus se aflau in izolatorul…

- Situație dramatica la Giurgiu: In Spitalul de Urgenta nu mai este niciun pat liber pentru bolnavii infectati cu COVID-19. Ce masuri se vor luaDe catre (Nume Autor) - (Data)Numarul in crestere al infectarilor cu noul coronavirus la Giurgiu ridica noi probleme in privinta spatiilor de tratare la Spitalul…

- Un singur pacient COVID din cei 60 internați la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu este vaccinat impotriva coronavirusului. Sunt in total 13 pacienți la ATI COVID pe 12 paturi prevazute cu ventilator. Norocul a fost ca un pacient de la ATI COVID nu a avut nevoie de ventilator. Mai sunt 47 de…

- In cazul persoanelor care reprezinta urgente medicale, internarile se vor face in sectorul non-Covid al spitalului, insa doar daca acestea prezinta un test negativ, a transmis purtatorul de cuvant al spitalului, medicul Dan Teodorovici. In prezent, in cea mai mare unitate medicala din județul Suceava…

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava mai avea, miercuri dimineața, doar 16 locuri disponibile pentru internarea pacienților cu Covid. Purtatorul de cuvant al unitații medicale, dr. Dan Teodorovici, a declarat ca, in fața numarului tot mai mare de pacienți infectați cu ...

- Situatie ingrijoratoare la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Craiova, unde paturile de terapie intensiva din sectorul Covid se umplu pe zi ce trece. Marti, 15 locuri din 20 erau deja ocupate, in conditiile in care in urma cu doua saptamani unitatea medicala a revenit la numarul maxim de…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a sistat, incepand de luni, programul de vizitare a pacientilor internati in sectiile ATI COVID si non-COVID, pe fondul cresterii numarului persoanelor infectate cu noul coronavirus. Decizia vine dupa aproape patru luni in care vizitele au fost…

- In judetul Suceava s-au raportat, luni, 12 noi cazuri de infectie cu noul coronavirus si un deces, la o persoana din Bosanci, iar incidenta este de 0,18 la mia de locuitori. Numarul cazurilor de COVID-19 si a celor grave cu aceasta patologie ce necesita internare la ATI creste continuu, in prezent,…