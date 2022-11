Fondatorul asociatiilor EuroDemos si Kasta Morrely isi va petrece urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor. Magistratii Tribunalului au aprobat aseara propunerea de arestare a lui Morel Bolea, inaintata de procurorii DIICOT. Decizia nu este inca definitiva, ea putand fi contestata in fata Curtii de Apel. FOTO: Morel Bolea, premiat de Mihai Chirica pentru serviciile aduse in dezvoltarea industriilor creative. Sursa: facebook Morel Bolea a fost acuzat de trafic de minori la capatul unei anchete care a durat aproape doi ani. Mai multe tinere, oficial manechine in cadrul Kasta Morrely, au reclamat…