- LIVE VIDEO Liga Portugal in AntenaPLAY a continuat duminica. Am avut super meciurile Moreirense – Porto 1-2 si Boavista – Benfica 3-2. Porto a obtinut victoria dupa ce a fost condusa cu 1-0. De partea cealalta, campioana de anul trecut, Benfica, a plecat fara niciun punct dupa derby-ul etapei. Benfica…

- Braga – Famalicao 1-2! Meciul din prima etapa de Liga Portugal a fost transmis in AntenaPLAY. Alexandru Dobre a fost titular la oaspeti si a fost schimbat dupa pauza. Braga a deschis scorul prin Horta, care a executat perfect o lovitura libera, in minutul 9. Ulterior, in repriza secunda, Rodrigues a…

- CSKA 1948 Sofia – FCSB LIVE VIDEO | Vicecampioana Romaniei debuteaza in Europa in acest sezon contra echipei CSKA 1948 Sofia. Meciul este transmis LIVE exclusiv pe Antena 1 si in AntenaPLAY miercuri, de la ora 20:30. Atat FCSB, cat si CSKA 1948 Sofia au inceput cu dreptul campionatele din Romania, respectiv…

- Performanta fabuloasa reusita de Rodri, care a ajutat-o pe Spania sa castige UEFA Nations League. „La Roja” a invins-o in finala pe Croatia si a cucerit trofeul. Meciul care s-a disputat la Rotterdam a putut fi urmarit pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Eroul lui Manchester City din finala UEFA Champions…

- Ianis Hagi a avut prima reactie dupa meciul Kosovo – Romania, scor 0-0, din Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Partida a putut fi urmarita LIVE pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Confruntarea a avut loc chiar in ziua in care selectionerul Edward Iordanescu implinit 45 de ani. In minutul 69, Zhegrova a…

- Ultimele detalii inaintea partidei dintre Kosovo si Romania, vor fi prezentate in emisiunea lui Dan Pavel, AS.ro LIVE, de la ora 10:30. Meciul din preliminariile EURO 2024 va fi vineri, de la ora 21:45, exclusiv pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Romania lupta pentru a treia victorie, in grupa de calificare…

- Kosovo – Romania LIVE VIDEO Helmut Duckadam il cere pe Marian Aioani titular. Meciul e pe 16 iunie, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Aioani a aparat poarta campioanei Farul. Kosovo – Romania e vineri, 16 iunie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Cei 3 portari convocati de […]…

- Cagliari – Bari 1-1. Turul finalei play-off-ului de promovare in Serie A a fost exclusiv in AntenaPLAY. Bari a egalat-o pe Cagliari in prelungirile partidei, cu un gol din penalty. Penalty-ul a fost transformat de Antenucci. Cheddira, atacantul lui Bari, a ratat un penalty in prima repriza. Un egal…