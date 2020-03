Moody's pregăteşte o retrogradare în masă a firmelor afectate de coronavirus Moody's pregateste o retrogradare in masa a firmelor afectate de coronavirus Agentia de evaluare financiara Moody's a demarat o revizuire globala a ratingurilor atribuite companiilor, in contextul pandemiei de coronavirus si al prabusirii pretului petrolului. Agenția urmează să anunțe primul val de retrogradări sau avertismente de retrogradări în zilele următoare, informează Reuters, preluată de Agerpres. Doi dintre principalii analişti de la Moody's au dezvăluit că agenţia a început revizuirea cu cele mai afectate… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

