- Moody’s Investors Service („Moody’s”) a anunțat ca a revizuit in creștere ratingul pe termen lung al Enel S.p.A. („Enel”) la „Baa1”, de la nivelul anterior „Baa2”. Perspectiva este stabila. Agenția de rating a confirmat, de asemenea, ratingurile Prime-2 (P-2) pe termen scurt ale filialelor Enel Finance…

- Moody's Investors Service a revizuit joi in crestere ratingurile pentru depozitele in valuta pentru zece banci din patru tari: Romania, Croatia, Georgia si Ungaria, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara, potrivit AGERPRES. Decizia vine in urma modificarii plafoanelor…

- "Grupul Lenovo anunta o crestere a veniturilor din al doilea trimestru (iulie-septembrie) al acestui an fiscal, ajungand la suma de 14,5 miliarde de dolari, cu 7% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. Profitul inregistrat inainte de impozitare a crescut cu 52% comparativ cu trimestrul…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca mentinerea ratingului de tara al Romaniei de catre agentiile Fitch si Moody's reprezinta "o mare victorie" a Guvernului pe care il conduce. "Vreau sa punctez faptul ca doua agentii de rating, extrem de importante, Fitch si Moody's, au…

- ​Agenția de rating Moody's nu a luat o decizie în privinta ratingului de țara. Acesta ramâne la Baa3 cu perspectiva negativa. Nu este o surpriza. Analișii anticipau cu toții acest lucru, ba chiar Colin Ellis – Chief credit officer EMEA Moody’s Investors Service, a dat de…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a revizuit vineri in scadere ratingul aferent datoriei guvernamentale a Marii Britanii, din cauza impactului economic semnificativ al crizei provocate de pandemia de coronavirus, al Brexitului si al lipsei unor planuri bugetare clare