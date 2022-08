Stiri pe aceeasi tema

- Cata desconsiderație pentru careieni din partea unui portal de știri satmarean! …imparte locuitorii Careiului in ,,doua tarabe,,! Nicio mențiune despre fiica sculptorului Vida la Dezbaterea Publica, a academicianului titular Marius Porumb…Nicio mențiune despre sursa declarațiilor prof.Viorica Boldur…

- Cand vine vorba de pus in valoare Monumentul Ostașului Roman din Carei nu mai sunt valabile exemplele din marile orașe din Ungaria, acolo unde monumentele rezista chiar in forma lor din 1906 și nimeni nu se atinge de imprejurimile lor. Acolo se respecta sacrul! Nu se fac locuri de joaca in jurul lor.…

- Prezentarea anunțata pentru astazi, 7 august 2022 de la ora 16,00, privind pagini de istorie locala…NU A MAI AVUT LOC. Organizatorul evenimentului de 2 zile din Parcul Dendrologic Carei este ministerul Agriculturii din Ungaria, Primaria Municipiului Carei și doua asociații cu nume de regiuni inexistente…

- Miercuri, 10 august 2022, de la ora 16,00, va avea loc in sala de ședințe a Primariei Carei, Dezbaterea Publica privind proiectul ,,Reamenajarea parcului din zona Monumentului Ostașului Roman,,. Ultima reamenajare a avut loc in anul 2013. Pana la data de 10 august se pot consulta documentele privind…

- Primaria Carei a publicat in aceasta dimineața un anunț privind amanarea Dezbaterii Publice programata pentru maine, 2 august 2022, pentru proiectul ,,Reamenajarea parcului din zona Monumentului Ostașului Roman,, . Cu o zi doar inaintea zilei programate pentru Dezbaterea Publica se anunța ca aceasta…

- In municipiul Ramnicu-Valcea, Primaria este cea care administreaza ștrandul local și asigura venituri la bugetul local. Un careian a postat imagini deosebt de sugestive in ce privește capacitatea administrației locale valcene de a administra un ștrand și de a contribui la marirea bugetului local. La…

- Dupa numeroase și constante solicitari de punere in valoare a importantului monument de for public din centrul municipiului Carei, Monumentul Ostașului Roman, a reacționat și Primaria Carei. E drept ca timpul de reacție e de cațiva ani dar e caracteristic administrației Kovacs-Keizer. In luna martie…

