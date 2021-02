Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Festivalului de Jazz de la Montreux, un prestigios eveniment muzical care are loc in fiecare vara in Elvetia, au anuntat marti ca viitoarele editii ale festivalului vor fi transmise si pe internet, informeaza AFP. "Festivalul isi continua astfel traditia si se orienteaza spre un model…

- Pe 30 ianuarie, in mai multe tari ale lumii, este marcata Ziua Internationala a Nonviolentei in Scoli. Scopul acesteia este de promovare a ideii de educare a copiilor in armonie, solidaritate si respect. Pentru a marca aceasta zi la Brașov, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Brașov vor organiza…

- Inca din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost atrași de jocurile de noroc. Mirajul caștigurilor rapide i-a determinat sa parieze pe zaruri, carți de joc sau pe diferite competiții sportive. O dovada clasa este Colosseum, cladirea impunatoare și spectaculoasa din Roma, construita in secolul I dHr,…

- De aproximativ patru luni tanara face parte din echipa de modele a agenției First Models din Iași cu speranța ca va cuceri lumea modelingului romanesc. Alima a avut deja cateva colaborari importante iar rezultatele shootingurilor vorbesc de la sine. Tanara are studii in arte plastice și marketing online.…

- Cea mai mare librarie online din Romania, da start celei de-a doua ediții a proiectului CarteTeca, un concurs prin care ofera unitaților de invațamant din toata țara oportunitatea de a caștiga carți pentru biblioteca proprie. Fondul de carte alocat ediției din acest an este in valoare de 150.000 lei.…

- CHIȘINAU 3 dec - Sputnik. Autoritațile locale anunța ca in prezent 180 de elevi din Chișinau sunt infectați cu noul virus, iar 2 555 se afla in autoizolare. Totodata, 2 703 elevi din 169 de clase studiaza acum online. De asemenea, 149 de cadre didactice sunt diagnosticate cu COVID-19. © Sputnik…

- Cel mai important eveniment din Transilvania dedicat jurnaliștilor, Gala Presei Clujene, va putea fi urmarit online din intreaga lume, pentru prima data in cei cinci ani de existența ai acestui eveniment de excelența pentru mass-media, singurul de gen din provincie. Astfel, Gala Presei Clujene va putea…

- Lugojul se pregateste pentru o premiera. Muzeul lugojean va participa la acest eveniment alaturi de sute de muzee din intregul continent intr-o varianta online. “Cea de-a saisprezecea editie a Noptii Europene a Muzeelor, ce trebuia sa se desfasoare, ca de obicei, in luna mai a acestui an, a fost reprogramata…