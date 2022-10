Montell Fish a lansat EP-ul Her Love Still Haunts Me Like A…

Montell Fish a lansat EP-ul “Her Love Still Haunts Me Like A Ghost”. Imbinand albumul sau de debut recent lansat, JAMIE, și viitorul sau proiect CHARLOTTE––Her Love Still Haunts Me Like A Ghost este un EP cu șapte piese care il gasește pe Montell ducand sunetul sau simplu, DIY, intr-o direcție cu totul noua, introducand sintetizatoare și instrumente vibrante, tempo-uri pregatite pentru ringul de dans și lirismul plin de autoexplorare și dorința de iubire pierduta. In „Every Night”, Montell se mandrește cu un falsetto precis asupra instrumentelor industriale, in timp ce iși amintește despre o relație…