- Mont Blanc, cel mai inalt varf montan din Europa Occidentala, a fost masurat in septembrie 2023 si are inaltimea de 4.805,59 metri, cu 2,22 metri mai putin decat in urma precedentei masuratori din 2021, au anuntat joi topografii francezi, informeaza AFP.Aceasta diferenta poate reflecta variatiile…

- Fanii deja ii simt lipsa indragitei vedete, dupa ce emisiunea prezentata de ea a fost scoasa din grila postului TV cu care a colaborat timp de un deceniu. Se mai intoarce Teo Trandafir la Kanal D? Vedeta, declarație surprinzatoare. Prezentatoarea a ramas fara emisiune Dupa zece ani de colaborare cu…

- Luiza Radulescu Pintilie Daca astazi vi s-a parut a fi fost și mai insorit inceputul de zi petrecut cu emisiunea „Morning Jam” de la RADIO PRAHOVA, daca ați simțit ca hit-urile preferate și concursurile au gasit și mai ușor drumul catre inimile celor care sunteți ascultatori fideli, nimic…

- Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la mai multe companii din grupul Enel Romania. Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la Enel Romania SA, la operatorii de distribuție a energiei electrice din cadrul grupului (E-Distribuție Muntenia SA, E-Distribuție Banat SA, E-Distribuție…

- The EU pushes for more sustainable travel solutions continent-wide. The plan is to strengthen long-distance and cross-border connections with the Trans-European Transport Network (TEN-T) policy and funding for railway infrastructure. While the demand for rail travel is high, national operators and startups…

- FCSB s-a impus in deplasarea cu CSKA 1948, scor 1-0, și este favorita la calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Elias Charalambous, antrenorul vicecamioanei, indeamna la cumpatare inaintea manșei decisive. Returul are loc joi, 3 august, la București, pe arena Arcul de Triumf. Elias…

- Un britanic si un italian au decedat duminica dupa ce au cazut de la inaltime in timpul unor drumetii in Alpii francezi, transmite luni AFP care citeaza serviciile pentru interventii de urgenta.Excursionistul britanic, in varsta de 50 de ani, si-a pierdut viata in timp ce se afla intr-o drumetie…