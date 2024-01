Monstrul își arată iar colții! Previziunile BNR nu arată prea bine pentru începutul anului Veste rea de la BNR este ca rata inflației va crește in prima luna a acestui an. Vestea buna e ca iși va relua scaderea graduala. Membrii Consiliului de administrație al BNR prezenți la ședința in data de 12 ianuarie au remarcat ca noile evaluari reconfirma previziunile precedente privind comportamentul pe termen foarte scurt al inflației , aratand ca rata anuala a inflației este așteptata sa se mareasca in prima luna din anul curent și sa iși reia apoi scaderea graduala, pe o traiectorie mai joasa decat cea evidențiata in prognoza pe termen mediu din noiembrie 2023, care cobora la 7,5 la suta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Consiliului de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) au facut, saptamana aceasta, o previziune in privința ratei inflației in 2024. Ei considera ca 2024 incepe sub auspicii deloc fericite, dar și ca lucrurile se vor regla pe parcusul anului. ”In ceea ce privește evoluțiile viitoare,…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) estimeaza ca rata anuala a inflatiei se va mari in prima luna din anul curent si isi va relua apoi scaderea graduala, pe o traiectorie mai joasa decat cea evidentiata in prognoza pe termen mediu din noiembrie 2023, care cobora la 7,5% in decembrie 2023, la 4,8% in decembrie…

- Rata anuala a inflatiei se va mari in prima luna a anului curent si isi va relua apoi descresterea graduala, pe o traiectorie mai joasa decat cea evidentiata in prognoza pe termen mediu din noiembrie 2023, potrivit Bancii Nationale a Romaniei. „Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei se…

- ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei se va mari in prima luna a anului curent si isi va relua apoi descresterea graduala, pe o traiectorie mai joasa decat cea evidentiata in prognoza pe termen mediu din noiembrie 2023. Cresterea va fi antrenata de majorarea si introducerea in luna…

- Vor fi prelungite cele doua masuri fundamentale care au dus la scaderea inflației: plafonarea prețurilor la energie și gaze și plafonarea adaosurilor comerciale la cele 21 de categorii de alimente de baza, spune premierul Marcel Ciolacu: „Anul viitor, niciun roman nu va plati mai mult la facturi”.„Vom…

- ”Indicele preturilor de consum in luna octombrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2023 a fost 100,57%. Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2023 comparativ cu decembrie 2022) a fost 6,3%. Rata anuala a inflatiei in luna octombrie 2023 comparativ cu luna octombrie 2022 a fost 8,1%. Rata…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa se mareasca in debutul anului viitor – sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite – si sa descreasca gradual in urmatoarele trimestre, dar sa-si accelereze scaderea in 2025, arata un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), citat de…

- „In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia noiembrie 2023, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. Prognoza actualizata reconfirma perspectiva continuarii scaderii ratei anuale a inflatiei de-a lungul…