Monoludens Secundus

- Un TIR inmatriculat in Turcia a lovit, azi – dimineața, portala Ghimes a Pasajului inferior de la Comanești pe DN 12A km 79+490. Nu s-au inregistrat victime. Articolul Un TIR a lovit un limitator de inalțime in apropiere de Comanești apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- De saptamana viitoare, pacienții și aparținatorii care se adreseaza Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacau se vor putea vaccina anti Covid daca doresc. “In urma discuțiilor pe care le-am purtat cu managerul unitații, Madalin Paraianu, am convenit ca pacienții care se adreseaza acestui spital vor…

- La data de 14 august a.c., polițiștii din Comanesti, aflandu-se in serviciul de patrulare pe strada Republicii din localitate, au depistat in flagrant delict, un barbat de 42 de ani, in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul…

- Localnicii din Pargarești vor avea acces mai sigur și in condiții mai bune spre vecinii din localitatea Bogdanești. Și asta dupa ce vor fi finalizate lucrarile de reabilitare și modernizare a drumului ce leaga cele doua comune. Astfel, consilierii județeni, intruniți, joi, 12 august, in ședința ordinara,…

- Societatea umana se organizeaza pe baza a tot felul de principii. De-a lungul timpului, acestea au evoluat de la “faci asta pentru ca așa spun eu”, la “faceți asta pentru ca așa spune Domnul” sau “trebuie s-o faceți pentru ca așa este drept, normal, legal”. Teoria a evoluat de la impunerea voinței celui…

- Tanara solista din Bacau, Georgiana Paduraru, a lansat, recent, o noua piesa. Aceasta are la baza refrenul din faimoasa capodopera “Lie Ciocarlie”, scrisa si interpretata de Maria Latarețu Muzica: Maria Latarețu, Zeno Music, Roberto Tanu , Georgiana Paduraru Text: Maria Latarețu, Roberto Tanu Productie:…

- Lego este o companie daneza fondata in 1932 de un om pe nume Ole Kirk Christiansen. De la inființare, pana la aproximativ 1949, a fost dedicata vanzarii de jucarii din lemn. In 1946, Kirk a descoperit la un targ un bloc distinctiv de plastic. Dupa ce s-a gandit mult, a decis sa investeasca in acest…

- Dupa finalizarea primei sesiuni de admitere, iulie 2021, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau s-au inscris 2500 de candidati romani si romani de pretutindeni la studii universitare de licenta si master. Conducerea Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau multumeste tuturor colegilor si…