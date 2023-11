Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cumpara in continuare multe mașini la mana a doua. Ultimele date arata ca inmatricularile de mașini noi au crescut cu aproape 15% in primele zece luni din acest an, dar cele pentru masini second hand s-au dublat.

- Mai multe studente din Cluj-Napoca, au postat pe Instagram fotografia unui individ, avertizandu-le pe celelalte fete care locuiesc in campusul universitar Hașdeu sa aiba mare grija și sa-l evite pe cat posibil. Potrivit postarilor, barbatul, pe numele sau, Darius, și-ar face veacul prin campus Hașdeu,…

- Volodimir Zelenski a venit in Romania pentru prima oara dupa inceperea razboiului. El ar fi trebuit sa țina și un discurs in fața Parlamentului insa evenimentul a fost anulat din cauza unor posibile perturbari. Diana Șoșoaca a transmis printr-un comunicat de presa scrisoarea deschisa pe care i-o adreseaza…

- In contextul unor cazuri recent inregistrate in judet, politistii care cerceteaza astfel de cazuri, atrag atentia: Internetul si folosirea telefoanelor mobile de tip smartphone, precum si a retelelor de socializare au devenit un aspect aproape indispensabil vietii contemporane, dar accesul facil in…

- In plin sezon de cules al ciupercilor si in special al ghebelor pentru zacusca, cercetatorii si medicii trag un semnal de alarma cu privire la riscul ridicat de intoxicatii care pot conduce la deces, iar autoritatile din domeniul silvic atentioneaza asupra sanctiunilor pe care culegatorii le risca atunci…

- „COMPOSESORATUL GRINDURI FERSIG, PAROHIA GRECO CATOLICA ȘOMCUTA MARE ȘI PERSOANE FIZICE ASOCIATE, titular al planului „Amenajamentul silvic al fondului forestier UP VII Paduri Private Maramureș”, propus a fi implemetat pe raza UAT Șomcuta Mare, județul Maramureș, anunța publicul interesat asupra luarii…

- Reprezentantii producatorilor de medicamente atrag atentia asupra scaderii volumului de medicamente generice, variante mai ieftine ale unora consacrate. Intr-o conferinta de specialitate, vicepresedintele Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania a explicat ca acest lucru este generat…

- Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai importanta organizație sindicala a lucratorilor din domeniul feroviar din Romania, afiliata la Blocul Național Sindical, anunța public ca pe 15 septembrie 2023 va declanșa o greva de avertisment. Scopul acestei acțiuni este sa atraga atenția…