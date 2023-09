Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu, care nu mai jucase la simplu de doi ani, a invins-o pe jucatoarea americana Katrina Scott, cu 7-6 (8/6), 6-1, vineri, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal al turneului WTA 1.000 de la Guadalajara (Mexic), dotat cu premii totale de 2.788.468…

- Jucatoarea romana de tenis Miriam Bulgaru s-a calificat, sambata, in finala de simplu a turneului ITF de la Viena, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, in timp ce Irina Bara a castigat-o pe cea de dublu, potrivit Agerpres.Miriam Bulgaru (24 ani, 219 WTA) s-a impus in penultimul act dupa mai…

- Canotoarea Gianina Beleaga van Groningen a ocupat locul 6 in proba de schif simplu feminin categorie usoara (LW1x), de la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Belgrad.Pentru Geanina a fost prima competitie oficiala dupa ce si-a anuntat revenirea in activitate. Ea se retrasese anul trecut, conform…

- Trei jucatoare din Romania au participat miercuri in proba de dublu din turul intai al US Open, doua dintre ele fiind insa adversare. Gabriela Ruse a fost singura care a facut pasul in runda urmatoare.

- Finale de vis la BCR Iași Open! Irina Begu și Ana Bogdan vor juca finala de simplu, iar Monica Niculescu și Irina Bara sunt finaliste la dublu Iubitorii tenisului din Romania care sperau la startul turneului BCR Iași Open la o finala romaneasca și-au vazut visul cu ochii. Principalele favorite, romancele…

- Romanca Bernadette Szocs a castigat, marti seara, medalia de aur in proba de simplu feminin la tenis de masa, Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023.In finala mare, sportiva legitimata la Clubul Steaua Bucuresti a trecut de Yang Xiaoxin (Monaco), scor 4-3 (4-11, 7-11, 11-7, 8-11, 13-11, 11-9,…

- Ana Bogdan a invins-o pe britanica Naikhta Bains, cu 6-1, 6-3, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Birmingham (Marea Britanie). Ana Bogdan (30 ani, 60 WTA) a obtinut victoria in doar 58 de minute. Romanca are acum 2-1 in meciurile directe…