Monica Macovei a fost trimisă în judecată. Fostul ministru al Justiției a rănit grav un motociclist Potrivit gandul.ro, parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanța a trimis-o in judecata pe Monica Macovei, in dosarul in care este acuzata de vatamare corporala din culpa, dupa accidentul rutier de anul trecut cand a lovit un motociclist. Barbatul accidentat solicita daune morale și prejudicii materiale, 9800 lei fiind numai cheltuieli pe perioada tratamentului medical. La inceputul lunii septembrie, Monica Macovei a depus la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanța o cerere pentru incheierea unui acord de recunoaștere a vinovației, insa procurorul de caz nu a fost de acord. Expertiza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

